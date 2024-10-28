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Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti?

Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti?
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Son dakika! Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti. Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa arabası ile çarpıp intihar eden sürücü kim, nasıl intihar etti?

Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpan şoför intihar etti! Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti. Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa arabası ile çarpıp intihar eden sürücü kim? Detaylar...

ESENYURT'TA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN SÜRÜCÜ İNTİHAR ETTİ

Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan kargo şoförü, olay sonrası kendisini araca kilitleyerek intihar etti. Olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde gerçekleşti ve şoförün vicdan azabı nedeniyle bu trajik kararı aldığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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