Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık kim? Olay ne zaman oldu, kimliği belirlendi mi?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan üzücü olayda, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 civarında Fatih Mahallesi'nde, 920. Sokak'ta üç küçük kız çocuğuna yönelik taciz olayları meydana geldi. Olayın detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, Esenurt'ta çocukları taciz eden sapığın kimliği belirlendi mi merak ediyor. Peki, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık kim? Olay ne zaman oldu? İşte detaylar...

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı. Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ Mİ?

İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkâlini belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.