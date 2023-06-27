Esenyurt semtinde 27 Haziran sabahı meydana gelen su kesintisi hakkında vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Esenyurt su kesintisi bugün ne zaman gelecek? 27 Haziran Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde.

27 Haziran günü sabah saatlerinde Esenyurt semtinde meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Trabzon'da suların ne zaman geleceği hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Esenyurt su kesintisi bugün ne zaman gelecek? 27 Haziran Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek?

ESENYURT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

27 Haziran sabah saatlerinde meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar İSKİ'nin internet sitesinde şöyle yer aldı: