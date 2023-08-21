Esenyurt Kültür Merkezi yangın neden çıktı? SON DAKİKA! İstanbul Esenyurt yangın sebebi ne?

Esenyurt'ta bulunan bir Kültür Merkezi'nde çıkan yangın, büyük paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt yangın sebebi araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Esenyurt Kültür Merkezi'nde çıkan yangın sebebi araştırılmaktadır. Peki, Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın neden çıktı? SON DAKİKA! İstanbul Esenyurt yangın sebebi ne? Detaylar haberimizde...

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Esenyurt Kıraç Bölgesi'nde bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü. Detaylar geliyor....