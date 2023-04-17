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Esenyurt elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Esenyurt elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Esenyurt elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Esenyurt'ta meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Esenyurt elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

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Esenyurt elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Esenyurt'ta meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Esenyurt elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Esenyurt elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ESENYURT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;

Esenyurt elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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