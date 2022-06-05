Esenyurt Belediyesi LGS sınavına giren öğrencilere ikramda bulundu - Haberler

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Esenyurt Belediyesi LGS sınavına giren öğrencilere ikramda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Esenyurt Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemine giren öğrencilere ve velilere okulların önünde yiyecek içecek ikramında bulundu.

Esenyurt Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemine giren öğrencilere ve velilere okulların önünde yiyecek içecek ikramında bulundu.

Lgs sınavı öncesi öğrencilerin ve velilerin sınav heyecanına ortak olan Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde sınava girilecek okulların önünde mobil ikram araçları ile yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Sınav süresi boyunca hız kesmeden okulları gezerek sınava giren öğrencilere ve onları bekleyen ailelerine moral noktası olan mobil ikram araçlarının yanı sıra zabıta ekipleri de ikramları dağıtarak vatandaşların yanında oldu.

Sınava giren oğlunu kapıda beklerken en az onun kadar heyecanlı olduğunu belirten Vedat Aşçı, "Burada sınav stresine giren insanlar var, tansiyonu şekeri olup aç karnına gelenler var. Böyle bir şeyin burada olması çok hoşuma gitti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u ve çalışanlarını tebrik ederim. Umarım örnek olur ve tüm belediyeler aynı şekilde devam eder" şeklinde konuştu.

Belediyenin gerçekleştirdiği faaliyetlerden memnun olduğunun altını çizen Nurcan Işık ise "Öğrenciler sınavda, veliler de dışarıda güneşin altında bekliyor ve belediye onları düşünüyor. Bence bu çok iyi bir şey" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Genel

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