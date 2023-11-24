Esenyurt Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilinçlendirme Semineri Düzenledi

Esenyurt Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bir seminer düzenledi. Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Bahar Ünlüler Öztürk'ün gerçekleştirdiği seminerin ardından belediyenin tiyatro ekibi, sahnelediği "Karanlığın Sesi" oyunuyla duygulara tercüman oldu.

Kadınların hayatlarına dokunan birçok çalışmaya imza atan Esenyurt Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde kokteyl ile başlayan etkinlik Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Bahar Ünlüler Öztürk'ün gerçekleştirdiği seminerle devam etti. Kadın haklarının anlatıldığı seminerde şiddete karşı yapılması gerekenler konuşuldu. Seminer sonrasında Esenyurt Belediyesi tiyatro ekibinin kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla sahnelediği "Karanlığın Sesi" oyunu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya ve vatandaşlar katıldı. - İSTANBUL