31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

Esenyurt Belediyesi hangi parti? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyor ve merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu. Peki, Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

ESENYURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

İstanbul Esenyurt İlçesi Seçim Sonuçlarına göre Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt Belediye Başkanı olarak görev yapmaya hak kazandı. 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti adayı Necmi Kadıoğlu yerine CHP'den Kemal Deniz Bozkurt geldi. Esenyurt ilçesi aday yarışında %51,55 oy oranı ile seçimi tamamladı. Buna göre Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt CHP'den seçilmiştir.