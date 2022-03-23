Esenyurt Belediye Başkanı kim? Kemal Deniz Bozkurt kaç yaşında, nereli? Esenyurt Belediyesi hangi, partiden

Esenyurt Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Esenyurt Belediye Başkanı kimdir? Esenyurt Belediye

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt hangi partili?

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?

Köy enstitüsü mezunu öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olarak 1965

yılında Ardahan'da doğdu. Lise öğrenimini Avcılar İnsa Lisesinde tamamladı. 1988 yılında

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılından beri

Esenyurt'ta yaşayan KEMAL DENİZ BOZKURT evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce

bilmektedir.

İş Yaşamı

15 yıl uluslararası şirketlerde teknik müdürlük, yatırım ve planlama müdürlüğü yaptı. Görevi;

şirketlerin yatırım planlama, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, fabrika yerlerinin

optimizasyonu, yatırım çalışmaları ve diğer teknik konuları kapsamaktadır. 50 civarında

fabrikanın kurulumu ve üretime geçişini, üretim hattı kurulumu, makine, mekanik, elektrik ve

inşaat projelerini yönetti. Yöneticilik yaparken yurt dışında yürütülen birçok projede görev

aldı. Yurt içi ve yurt dışında liderlik, bilişim, iş yönetimi alanlarında ve teknik alanlarda çok

sayıda eğitime katıldı. 2009 yılından itibaren yatırım planlama, fabrika kurulumu, inşaat,

altyapı ve özel makine ekipman üretimi alanlarında faaliyet gösteren kendi şirketini

yönetmektedir.

Siyasi Yaşamı

Üniversite öğrencisi iken 1985 yılında SODEP'e üye oldu. Sonrasında Cumhuriyet Halk

Partisi'nde (mahalle, ilçe, il, kurultay) delegelik, mahalle sorumluluğu, gençlik kolları, belde

yöneticiliği, il insan hakları komisyon üyeliği, aralıksız 3 dönem (Mayıs 2009 - Temmuz 2014)

ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Esenyurt ilçesinin seçilmiş ilk ilçe başkanıdır.

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