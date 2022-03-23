Esenyurt Belediye Başkanı kim? Kemal Deniz Bozkurt kaç yaşında, nereli? Esenyurt Belediyesi hangi, partiden
- Güncelleme:
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Esenyurt Belediye Başkanı hakkında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt hangi partili ve Esenyurt Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Esenyurt Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt gündemin en çok merak edilen
isimlerinden biri oldu. Peki, Esenyurt Belediye Başkanı kimdir? Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt hangi partili?
Köy enstitüsü mezunu öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olarak 1965
yılında Ardahan'da doğdu. Lise öğrenimini Avcılar İnsa Lisesinde tamamladı. 1988 yılında
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılından beri
Esenyurt'ta yaşayan KEMAL DENİZ BOZKURT evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce
bilmektedir.
15 yıl uluslararası şirketlerde teknik müdürlük, yatırım ve planlama müdürlüğü yaptı. Görevi;
şirketlerin yatırım planlama, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, fabrika yerlerinin
optimizasyonu, yatırım çalışmaları ve diğer teknik konuları kapsamaktadır. 50 civarında
fabrikanın kurulumu ve üretime geçişini, üretim hattı kurulumu, makine, mekanik, elektrik ve
inşaat projelerini yönetti. Yöneticilik yaparken yurt dışında yürütülen birçok projede görev
aldı. Yurt içi ve yurt dışında liderlik, bilişim, iş yönetimi alanlarında ve teknik alanlarda çok
sayıda eğitime katıldı. 2009 yılından itibaren yatırım planlama, fabrika kurulumu, inşaat,
altyapı ve özel makine ekipman üretimi alanlarında faaliyet gösteren kendi şirketini
yönetmektedir.
Üniversite öğrencisi iken 1985 yılında SODEP'e üye oldu. Sonrasında Cumhuriyet Halk
Partisi'nde (mahalle, ilçe, il, kurultay) delegelik, mahalle sorumluluğu, gençlik kolları, belde
yöneticiliği, il insan hakları komisyon üyeliği, aralıksız 3 dönem (Mayıs 2009 - Temmuz 2014)
ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Esenyurt ilçesinin seçilmiş ilk ilçe başkanıdır.