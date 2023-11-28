İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Esenyurt hakkında internette sorgular artışa geçiyor. Vatandaşlar "Esenyurt Belediye Başkanı hangi partiden, kimdir, nereli? Kemal Deniz Bozkurt hangi partiden?" Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

2022 yılı nüfus verilerine göre İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt hakkında "Esenyurt Belediye Başkanı hangi partiden, kimdir, nereli?" Sorusunun cevabı merak ediliyor. 27.7 km² yüzölçümüne sahip olan Esenyurt Belediye Başkanı hakkında Kemal Deniz Bozkurt hangi partiden? Sorusu merak ediliyor. İşte detaylar…

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN, KİMDİR, NERELİ?

2019 Yılı Mahalli İdare seçimlerinde 227 bin 146 oy alarak yüzde 51,55 ile seçilen Kemal Deniz Bozkurt Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiştir. Bozkurt, halen görevine devam etmektedir.

Köy enstitüsü mezunu öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olarak 1965 yılında Ardahan'da doğdu. Lise öğrenimini Avcılar İnsa Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılından beri Esenyurt'ta yaşayan KEMAL DENİZ BOZKURT evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

İş Yaşamı

15 yıl uluslararası şirketlerde teknik müdürlük, yatırım ve planlama müdürlüğü yaptı. Görevi; şirketlerin yatırım planlama, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, fabrika yerlerinin optimizasyonu, yatırım çalışmaları ve diğer teknik konuları kapsamaktadır. 50 civarında fabrikanın kurulumu ve üretime geçişini, üretim hattı kurulumu, makine, mekanik, elektrik ve inşaat projelerini yönetti. Yöneticilik yaparken yurt dışında yürütülen birçok projede görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında liderlik, bilişim, iş yönetimi alanlarında ve teknik alanlarda çok sayıda eğitime katıldı. 2009 yılından itibaren yatırım planlama, fabrika kurulumu, inşaat, altyapı ve özel makine ekipman üretimi alanlarında faaliyet gösteren kendi şirketini yönetmektedir.

Kemal Deniz Bozkurt

KEMAL DENİZ BOZKURT HANGİ PARTİDEN?

Üniversite öğrencisi iken 1985 yılında SODEP'e üye oldu. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (mahalle, ilçe, il, kurultay) delegelik, mahalle sorumluluğu, gençlik kolları, belde yöneticiliği, il insan hakları komisyon üyeliği, aralıksız 3 dönem (Mayıs 2009 - Temmuz 2014) ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Esenyurt ilçesinin seçilmiş ilk ilçe başkanıdır.