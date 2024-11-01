CHP lideri Özgür Özel'in Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından bütün belediye başkanlarına yaptığı çağrı gündeme gelmişti. Esenyurt Belediye önünde toplanacaklarını belirten CHP'li yetkililer kabalıkla bir araya gelerek Ahmet Özer'in tutuklanmasını kabul etmediklerini ifade etti fakat bazı CHP'li belediye başkanları CHP mitingine katılmadı. Hangi belediye başkanlarının mitinge katılıp katılmadığı merak ediliyor. Peki, Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları)

ESENYURT'A GİTMEYEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİM?

Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Bursu Köksal CHP mitingine katılmamıştı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Özel yaptığı açıklamada "Hepsi haklı gerekçelerini bildirdiler. Önemli mazeretlere, ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt ilçe binasında MYK toplantısına katıldıktan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Ahmet Özer'in akademisyen, kanaat önderi, bilim insanı ve kamu görevlisi olduğunu söyleyen Özel, istişare ederek Özer'i aday gösterdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin en büyük ilçesini iki kişiden birinin oyuyla, rekor oyla Özer'in kazandığını ifade eden Özel, "Şimdi buradan ona Silivri'ye bir dayanışma akışı yolluyoruz. Yayına ne kadar gidiyor bilmiyorum ama duymasını istiyorum; Ahmet başkan, Esenyurt Meydanı'nda on binler hep bir ağızdan bağırıyor, 'Ahmet başkan yalnız değildir' diyorlar." diye konuştu.