Esenler TOKİ nereye yapılacak? Esenler TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Esenler TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Esenler TOKİ nereye yapılacak?