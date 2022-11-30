Esenler TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Esenler kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Esenler etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Esenler TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Esenler TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Esenler TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Esenler TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Esenler TOKİ kura çekimi ne zaman? Esenler TOKİ kura çekimi ne zaman? Esenler TOKİ kura çekimi saat kaçta?

ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Esenler kura çekimi 30 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Bununla birlikte, İstanbul kuraları 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, saat 11.00'de gerçekleştirilecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ İÇİN TIKLAYINIZ