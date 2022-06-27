Şehrin otobüs ile seyahat hizmetinin büyük bir bölümünü karşılayan Esenler Otogarı'na gitmenin birçok farklı alternatifi de bulunuyor. Peki, İstanbul Esenler Otogarı'na nasıl gidilir? 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na nasıl gidilir? Esenler Otogarı nerede? Esenler Otogarına nasıl gidilir? İşte detaylar haberimizde...

ESENLER OTOGARI NEREDE?

Büyük İstanbul Otogarı; Bayrampaşa ilçe sınırları içerisinde olmasına karşın, Esenler ilçe merkezine çok yakın olması dolayısıyla uzun yıllar halk arasında Esenler Otogarı olarak da anılan, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan şehirlerarası otobüs terminalidir.

ESENLER OTOGARI'NA NASIL GİDİLİR?

Esenler Otogarı'na hem Anadolu hem de Avrupa yakasından gitmenin pek çok alternatif yolu bulunmaktadır. Metro, Metrobüs, Marmaray Otobüs ve aktarmalı olarak da deniz motorları kullanarak Esenler Otogarı'na gitmek mümkündür.

Anadolu Yakası'ndan Esenler Otogarı'na gitmek isteyenler için Kadıköy üzerinden gidişler tercih edilebilir. Çünkü Kadıköy üzerinden Esenler Otogarı'na gitmenin birden fazla yöntemi bulunmaktadır.

Kadıköy/Söğütlüçeşme durağından Metroya binilerek Merter durağında inilir ve Merter'den M1 Aksaray- Atatürk Havalimanı Metro hattına binilerek Esenler Otogar durağında inilir.

Yine Söğütlüçeşme'den Metro'ya binip Bayrampaşa/Maltepe durağında inerek 830 numaralı otobüse ya da Esenler Otogar'a giden minibüslere binebilirsiniz.

Kadıköy'den sahilden kalkan 110 numaralı otobüs ya da dolmuşlarla Taksim'e geçerek oradan 830 numaralı otobüslere binerek Esenler Otogar'a ulaşabilirsiniz. Yine Yenikapı- Hacıosman Metrosu'na binip Taksim'de inerek oradan Esenler Otogarı'na giden 830 numaralı otobüse binebilirsiniz.

Anadolu Yakası'ndan gidecek olanlar Üsküdar ya da Kadıköy'den Eminönü'ne geçerek oradan 910 numaralı Esenler Otogarı'na giden otobüslere binip otogara gidebilirler. Yine aynı şekilde Üsküdar ve Kadıköy'den kalkan vapurlarla Beşiktaş'a geçerek oradan kalkan 280 numaralı otobüsle Esenler Otogarı'na gidebilirsiniz.

Avrupa Yakası'ndan Esenler Otogar'a gidecekler Mecidiyeköy, Eminönü, Bayrampaşa/ Maltepe üzerinden geçen otobüslere binerek Esenler Otogarı'na ulaşabilirler.

METRO İLE ESENLER OTOGARI'NA ULAŞIM

Esenler Otogar'a Metro ile gitmek için M1A ve M1B Metro hatlarına binip Otogar durağında inebilirsiniz. Ya da M2 Yenikapı- Hacıosman Metrosu'na binerek Taksim ya da Şişli/ Mecidiyeköy duraklarında inip oradan kalkan otobüslerle Esenler Otogar'a ulaşım sağlayabilirsiniz.

OTOBÜS İLE ESENLER OTOGARI'NA ULAŞIM

Esenler Otogar'a farklı noktalardan otobüs ile ulaşım sağlanmaktadır. 33M, 760, 41AT,110, 830, 280, 910, 750 numaralı otobüslere binerek Esenler Otogar'a gidebilirsiniz.

ESENLER OTOGARI HANGİ METRO DURAĞINA YAKIN?

M1B-Yenikapı/Kirazlı Metro Hattı üzerindeki Otogar durağı ile M1A-Yenikapı/ Atatürk Havalimanı üzerindeki Otogar durağı Esenler Otogarı'na en yakın Metro duraklarıdır.

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