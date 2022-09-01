İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Esenler ilçesi hangi yakada? Esenler nereye bağlı? Esenler nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Esenler hangi yakada? Esenler nereye bağlı? Esenler nerede?

ESENLER HANGİ YAKADA?

Esenler İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır. Esenler, İstanbul'un 39 ilçesinden biridir. Kuzeydoğuda Sultangazi, doğuda Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Zeytinburnu, batıda Bağcılar ve Başakşehir, güneyde Güngören ilçeleriyle sınırdır. Esenler, 17 mahalleden oluşmaktadır[3] ve yüzölçümü toplam 5.227 hektardır. Metris Cezaevi bu ilçede bulunmaktadır. Esenler bugünkü sınırlarına 2009 yılında Eski Habipler Mahallesini Sultangazi'ye vererek ulaşmıştır. Esenler, 16 mahalleden oluşmaktadır:

1. Birlik mahallesi

2. Çiftehavuzlar mahallesi

3. Davutpaşa mahallesi

4. Fatih mahallesi

5. Fevzi Çakmak mahallesi

6. Havaalanı mahallesi

7. Kazım Karabekir mahallesi

8. Kemer mahallesi

9. Menderes mahallesi

10. Mimar Sinan mahallesi

11. Namık Kemal mahallesi

12. Nine hatun mahallesi

13. Oruç reis mahallesi

14. Tuna mahallesi

15. Turgut reis mahallesi

16. Yavuz Selim mahallesi

17. 15 Temmuz mahallesi

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Beyoğlu

• Esenler

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenyurt

• Eyüpsultan

• Fatih

• Gaziosmanpaşa

• Güngören

• Kâğıthane

• Küçükçekmece

• Sarıyer

• Silivri

• Sultangazi

• Şişli

• Zeytinburnu