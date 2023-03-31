Esenler ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar tarafından elektrikler ne zaman gelecek sorusu araştırılmakta. Elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Esenler elektrikler ne zaman gelecek? 31 Mart Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmekte. Esenler ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar tarafından elektrikler ne zaman gelecek sorusu araştırılmakta. Elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği merak konusu oldu. Peki, Esenler elektrikler ne zaman gelecek? 31 Mart Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? Detaylar haberimizde...

ESENLER ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmekte. İlçede ne zaman elektriklerin geleceği araştırılıyor. Kağıthane ilçesindeki elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği hakkında detayları okumak için ESENLER ELEKTİK KESİNTİSİ! yazısına tıklayınız.

ESENLER ELEKTİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Yaşanan elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde görülmektedir. İstanbul Esenler ilçesinde şu an için planlı bir elektrik kesintisi görülmemektedir.