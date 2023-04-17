BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Esenler elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Esenler'de meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Esenler elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Esenler elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Esenler'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Esenler elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Esenler elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ESENLER ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;