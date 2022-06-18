Esenler'de sünnet şöleni

Esenler Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Sünnet Şöleni'nde bin 500 çocuk sünnet oldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Her birimiz çocuklarımıza daha büyük ve güzel bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni pandemi sebebiyle verilen aranın ardından bu yıl 12'ncisi ile devam etti. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde saat 18.00'da düzenlenen şölene Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler AK Parti İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler İlçe Müftüsü Osman Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölende Başkan Göksu, etkinliğe katılan çocuklara sünnet kıyafetlerini dağıttı. Bin 500 çocuğun sünnet olduğu şölen plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle devam etti. Esenler İlçe Müftüsü Osman Yazıcı sünnet olacak çocuklar için dua etti.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenlerin çocukları için gelecek çok güzel olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Her birimiz çocuklarımızı geleceğe daha büyük adımlarla büyüteceğiz. Her birimiz çocuklarımıza daha büyük ve güzel bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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