Esenler'de park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın arkadaki minibüse de sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tuna Mahallesi'nde bulunan 678. Sokak'ta meydana geldi. 34 BR 1506 plakalı park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte yangın hemen arkasında bulunan servis aracına da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı servis aracında ise büyük çapta hasar meydana geldi. - İSTANBUL