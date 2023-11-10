Esenler'de otomobil ile motosikletin karıştığı kaza

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, ESENLER'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, otomobil sürücüsü kaçmaya çalışırken motosiklete ve beraberinde başka bir otomobile çarpıp, motosiklet sürücüsünü sürükledi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasıyla ile kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.20 sıralarında Nenen Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosiklet ile otomobil, sokağın kesişimin de kafa kafaya çarpıştı. Yaralanmanın olmadığı kazada, motosiklet sürücüsü aracını bırakarak otomobile yöneldi. İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından otomobil sürücüsü kaçmaya çalıştığı sırada motosiklete çarpıp, kafasını pencereden sokan sürücüsünü sürükledi. Arbede sırasında aracıyla başka bir otomobilde çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken arbede sırasında zarar gören motosiklet ve otomobil çekici ile çekildi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerası ile kaydedildi.