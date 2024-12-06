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Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü?

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Esenler'de kıraathane sahibinin öldürüldüğü olayın ardından saldırganın kaçışı kameraya yansıdı. Peki, Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü?

Esenler'de bir kıraathane sahibinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayın ardından saldırganın kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde bir vatandaşın saldırganı sopayla yakalamaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü?

ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN KIRAATHANE SAHİBİ KİM, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Esenler'de kıraathane sahibinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren zanlının silahla kaçışı ve bir vatandaşın sopa ile onu yakalamaya çalıştığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Esenler Tuna Mahallesi 722. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, kahvehane sahibi İhsan Zekioğlu kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, ağır yaralanan Zekioğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırının ardından bir kişinin elinde silahla koşarak kaçtığı ve bir kişinin saldırganı sopayla yakalamaya çalıştığı görülüyor.

Detaylar geliyor...

Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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