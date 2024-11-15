Esenler'de bebeğine tiner içirip öldüren anne kim?

İstanbul Esenler'de bir anne 2 yaşındaki bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü. Sorgusunda "Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Kimse bize sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" diyen anne tutuklanırken baba adli kontrolle serbest bırakıldı. Esenler'de bebeğine tiner içiren anne kim?

BEBEĞİNİ TİNERLE KATLETTİ

26 Eylül'de bir parkta oturan anne, Emre adını verdiği bebeğine biberona koyduğu tineri içirdi. Ardından bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek, evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan bebek 2 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

'BUNALIMA GİRDİM'

Polis ekipleri, bebeğin kimyasal zehirlenmeyle hastaneye götürülmesi üzerine anne ve babayı gözaltına aldı. Anne Dilek Ç. sorgusunda, "Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Kendisine ve bana kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim. Bu nedenle Esenler'de çocuğun biberonuna tiner katarak içirdim." dedi.

ANNE TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.