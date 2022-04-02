ESENLER, İSTANBUL (İHA) - - Esenler'de 400 çocuk ilk oruçlarını birlikte açtı

Esenlerli çocuklar ilk oruçlarını Çocuk İftarında açtı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, bu yıl ilk defa oruç tutan 400 çocuğu, iftarda bir araya getirerek, birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşattı.

Esenlerli çocuklar, af ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'in mutluluğunu ve bereketini aynı sofrada paylaştı. İlk defa oruç tutmaya başlayan 400 çocuk, Esenler Kültür Merkezinde gerçekleştirilen iftar programıyla oruçlarını açtı. Çocuklar ilk iftarlarında Nasreddin Hoca, Keloğlan ve palyaçolar eşliğinde eğlendi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocukların iftarını kutladı. Akşam ezanının vaktinin gelmesiyle iftar sofralarında yerlerini alan çocuklar, Ahmet Üzülmez'in okuduğu akşam ezanıyla oruçlarını açtı. Çocuklar, ilk iftarlarının ardından Fevziye Kübra Kara'nın yemek duasına hep birlikte "Amin" dedi. Çocukların "diş kirası" adı altında hediyeleri ise Bilgi evlerine teslim edilirken, oruçlarını açan çocuklara Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi.

Oruç tutmakta zorlandığını belirten Cihan Mustafa Ertam, "Allah rızası için oruç tutuyoruz. Sahura kalktım. Sahurda salçalı sarma yedim. Çok zorlandım. Dışarda biraz oynadım ama nasıl yoruldum birde üstüne oruç tuttuğumu unutup nerdeyse su içecektim" şeklinde konuştu.

Orucun güzel geçtiğini belirten Elanur Soyad, "Çok güzel geçti ama çok acıktım. Oruç bence iyi gidiyor zorlanacağımı düşünüyorum" dedi.

Tekne orucu tuttuğu söyleyen Hamza Furkan Turgut ise, "Tekne orucu tuttum. Tam ezana bir saat kala tutamadım. Bu sene tam tutacağım. Seneye tam oruç tutsunlar" diye konuştu.