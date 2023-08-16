Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kentsel dönüşüm projelerine karşı açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksu, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine açılan davalardan yaklaşık yüzde 60'ının CHP, İBB ve şehir plancıları tarafından açıldığını belirtti. Ayrıca, Esenler'de acil dönüştürülmesi gereken 16 bin 500 konut olduğunu ifade etti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu : "Acil dönüştürmemiz gereken 16 bin 500 konut var"

"Kentsel dönüşüm projelerine karşı açılan bin 537 davanın yaklaşık yüzde 60'ı CHP, İBB ve şehir plancıları tarafından açıldı"

İBB Eyüpsultan'daki kentsel dönüşümde 192 konut olan yere 664 konut yapıyor, bu kentsel dönüşüm oluyor. Beyoğlu Belediyesi 937 konut yıktı, 937 konut yapıyor 'rantsal dönüşüm' oluyor"

İSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24'ncü yıl dönümü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlçedeki kentsel dönüşüm hakkında konuşan Göksu, "Acil dönüştürmemiz gereken 16 bin 500 konut var, kentsel dönüşüme karşı açılan bin 537 davanın yüzde 60'ı CHP, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve şehir plancıları tarafından açıldı" dedi.

17 Ağustos'un 24'üncü yıl dönümünde, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışması ile deprem hazırlıkları hakkında kahvaltılı bir basın toplantısı düzenledi. Esenler Millet Bahçesindeki toplantıya basın mensupları, belediye birim müdürleri ile davetliler katıldı. Belediye Başkanı Göksu, açıklamanın ardından yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını basın mensuplarıyla birlikte yerinde inceledi.

"6 Şubat Depreminde başvurular yoğunlaştı ancak şimdi çok düştü"

6 Şubat Depreminin hemen ardından binlerce kişinin başvurduğu ancak şuan da başvurunun çok azaldığını ifade eden Başkan Göksu, "Van Depreminden sonra Türkiye'de kentsel dönüşüm ile ilgili çok önemli bir süreç başladı. bu süreç başladıktan sonra ilk büyük hamleyi ve önemli katkıyı veren belediyelerden bir tanesi olduk. O dönemde çok büyük çalışmalar yaptık, evet çok büyük siyasi spekülasyonlar oldu. Kentsel dönüşüm yapmak çok zor bir şey. Örneğin 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminden sonra zannediyorum bizim belediyemize günlük müracaat yüzlerle değil, binlerle ifade ediliyordu, gelin evimizi kontrol edin, bizim eve de bakın. Fakat 6 Şubat gittikten sonra bu binler değil, 10'nların da altına düştü" dedi.

"Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele"

Kentsel dönüşümün siyaset üstü olduğunu belirten Esenler Belediye Başkanı Göksu, "Öyle spekülasyonlar yapılıyor ki, ya bir bakın buradaki milletin faydasına mı değil mi? 'Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm,' nedir rantsal dönüşüm? Bir tane örnek yapın da görelim elinizde yetki var. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüpsultan'da bir kentsel dönüşüm yapıyor, 192 konut dönüştürüyor. 192 konutun dönüştürdüğü yere 664 konut yapıyor, 192 konuta karşı 664 konut yapıyor, bu kentsel dönüşüm oluyor. 192 hak sahibine gidiyor, geriye kalanlar müteahhit ile KİPTAŞ'a gidiyor. Bu 'rantsal dönüşüm olmuyor,' 'kentsel dönüşüm' oluyor. Beyoğlu Belediyesi 937 konut yıktı, 937 konut yapıyor 'rantsal dönüşüm' oluyor. Yapmayın, insanların hayatı sizin rozetinizden binlerce kat değil, katla ölçülmeyecek kadar daha önemlidir" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüme karşı açılan davaların yüzde 60'ı CHP ve İBB tarafından açıldı"

İstanbul'daki kentsel dönüşümün durdurulması için açılan davaların yaklaşık yüzde 60'nın İBB ve CHP tarafından açıldığını anlatan Başkan Göksu, 'İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine bin 537 dava açılmış. Bin 537 davanın yaklaşık yüzde 60'ı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şehir plancıları tarafından açılmış. Yaptığımız en büyük kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için İBB, CHP ve şehir plancıları tam 12 tane dava açılmış. Sırf siyasi manipülasyon için bunu yapmanın ne siyasete ne insanlığa faydası var" diye anlattı.

"İlçede acil dönüşmesi gereken 16 bin 500 konut var"

Esenler'de 90 konuttan 60 binin dönüştürüldüğünü anlatan Başkan Göksu, şu anda da 16 bin 500 konutun acil dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Şimdi hızlı bir şekilde dönüşeme devam ediyoruz. En acil dönüştürmemiz gereken 16 bin 500 konutumuz var, bunlar donatı alanları üzerinde, bunlar donatı alanları üzerinde olduğu için bunları kendileri dönüştürme imkanına sahip değiller. Yani kendisi yıksa da yerine yapamıyor, en acili bunları dönüştürmek. Bunları da sadece bir yıl içinde taşıyıp, dönüştüreceğiz. Şuan Esenler'de ne nerde, mahalle mahalle sokak sokak neresi dönüşecek hepsi belli. 16 bin 500 konut nerde ve ne zaman dönüşecek, hepsi belli. Bunların içinde 10 bin 486 konut sahibi bizimle sözleşmesini imzalamış ve devam ediyor" diye belirtti.

Başkan Göksu, konuşmasının ardından kentsel dönüşümün yapıldığı alana giderek basın mensuplarıyla inceleme yaptı.