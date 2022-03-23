Esenler Belediye Başkanı kim? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Esenler Belediyesi hangi, partiden?

Esenler Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Esenler Belediye Başkanı kimdir? Esenler Belediye

Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hangi partili?

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda,

ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde

tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu.

1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine

devam ettirdi.

Her zaman aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde

İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil

toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul

İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik

Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir.

Göksu, hazırladığı bir çok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim

danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar

Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen araştırma

şirketinde çalışmalarda bulundu. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisi tarafından

Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile

kazandı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti'den yeniden Esenler Belediye

Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde de

oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7'sinin oyunu aldı. Göksu, aynı

zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu. 31

Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine partisi tarafından Esenler Belediye Başkan

Adayı olarak gösterilen M. Tevfik Göksu, seçimi yüzde 65,48 gibi yüksek bir oy oranı ile

kazandı. Esenler Belediye Başkanlığının yanı sıra, İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan

Vekili olarak görevine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve

dört çocuk babasıdır.

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