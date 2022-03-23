Esenler Belediye Başkanı kim? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Esenler Belediyesi hangi, partiden?
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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Esenler Belediye Başkanı hakkında Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hangi partili ve Esenler Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Esenler Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gündemin en çok merak edilen
isimlerinden biri oldu. Peki, Esenler Belediye Başkanı kimdir? Esenler Belediye
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hangi partili?
ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?
1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda,
ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde
tamamladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu.
1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine
devam ettirdi.
Her zaman aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde
İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil
toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul
İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.
Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik
Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir.
Göksu, hazırladığı bir çok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim
danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar
Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen araştırma
şirketinde çalışmalarda bulundu. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisi tarafından
Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile
kazandı.
30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti'den yeniden Esenler Belediye
Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde de
oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7'sinin oyunu aldı. Göksu, aynı
zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu. 31
Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine partisi tarafından Esenler Belediye Başkan
Adayı olarak gösterilen M. Tevfik Göksu, seçimi yüzde 65,48 gibi yüksek bir oy oranı ile
kazandı. Esenler Belediye Başkanlığının yanı sıra, İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan
Vekili olarak görevine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve
dört çocuk babasıdır.