Türkiye'nin önde gelen el yapımı sabun markası The Soap Factory 2023 Ocak ayında da en çok eşek sütlü sabun sattıklarını açıkladı. İlk üretildiği 2018 yılından bu yana markanın yurt içi ve yurt dışında en çok talep gören soğuk üretim sabunu olan eşek sütlü sabunu yoğun talep görürken eşek sütü sabunu nedir, ne işe yarar ve eşek sütü sabunun faydaları nelerdir gibi konular merak edildi. İşte, eşek sütü sabununun 2023 istatistikleri ve merak edilen soruların cevaplar...

Eşek sütü sabununa kısaca değinmek gerekirse bitki özlü sabunların ardından katı sabunda adeta bir devrim olan eşek sütlü sabun leke karşıtı olarak biliniyor. Cildi aydınlatıp, renk tonunu eşitlediği için her yaştan kadının ilgisini çekiyor. Bünyesinde sayıda faydayı barındıran eşek sütü sabunu hakkında eşek sütü sabunu nedir, ne işe yarar eşek sütü sabunu faydaları nelerdir gibi konuları mercek altına alıyoruz.

EŞEK SÜTÜ SABUNU NEDİR, NE İŞE YARAR?

The Soap factory genel müdürü Hacer Aydın eşek sütlü sabunlarında İzmir'deki eşek çiftliklerinden aldıkları taze eşek sütünü kullandıklarını, sabunun kalitesinin buradan geldiğini söyledi. Hacer Aydın "Soğuk üretim sabunlarda %15-20 civarında termal su kullanılır. Biz eşek sütlü sabunda bu orandaki su yerine taze eşek sütü kullanıyoruz. Su kullanmadan bu sabunu yapabilen tek firmayız. Hatta diyebilirim ki taze eşek sütü ile sabunun formülünü tutturabilen çok az sayıda kimyacı var. Bu oldukça zor bir formüldür. Biz bunu başardık ve sabunumuzun gerçekten işe yarıyor olması buna bağlı." dedi.

EŞEK SÜTÜNÜN KÖKENİ NEDİR?

Efsaneye göre Kleopatra süt banyosunu eşek sütü ile yaparmış. Cildi gençleştirip pek çok soruna çare olduğundan eşek sütü bugün bir çok kozmetik üründe kullanılıyor. Cilt kararmalarını ve cilt lekelerini gidermenin yanı sıra, sivilce ve akne tedavisinde de doktorlar tarafından temizleyici ürün olarak tavsiye ediliyor. Düzenli kullanımda cilt daha parlak ve dolgun bir yapıya sahip oluyor.

EŞEK SÜTÜ SABUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Eşek sütü sabunun faydalarına baktığımıza öne çıkan bazı hususları saç ve cilt olarak ayrı ayrı şu şekilde sıralayabiliriz:

1. EŞEK SÜTÜ SABUNUNUN CİLDE FAYDALARI

Eşek sütü sabunu yılların getirdiği yaşlanma etkisini geciktirir ve dinç bir görünüm sağlar.

Akne, siyah nokta ve sivilce oluşumu gibi istenmeyen durumları önler.

Cİltte oluşan lekelenme ve kararma gibi sorunları engeller.

Cildin parlaklık kazanmasını sağlar.

Eşek sütü sabununun hücre yenileme özelliği ile cilt gençleşir.

Cildin hava alması sağlanır.

Düzenli kullanımda ciltte beyazlatıcı etki oluşturur.

Ölü derileri temizleyerek doğal peeling işlevi görür.

Egzama, sedef gibi birtakım cilt sorunlarının giderilmesine yardım eder.

A vitamini yönünden zengin olan eşek sütü sabunu cildin tahriş olmasını engellemeye yardım eder.

Yüksek oranda protein, fosfolipit ve seramid içeren eşek sütü sabunu, cildin kendini yenilemesine yardım eder.

Eşek sütü sabunu kalojen etkisiyle cilde dolgunluk ve sıkılık verir.

2. EŞEK SÜTÜ SABUNUNUN SAÇA FAYDALARI

Eşek sütü sabunu saç köklerine güç verir.

Saçların hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar.

Saç derisinde meydana gelen deri döküntüsü, kepek ve kaşıntı gibi sorunların giderilmesine yardım eder.

Saç tellerine ve saç derisine nem kazandırır.

Saç dökülmesini engellemeye yardım eder.

Özellikle kışın kuruyan cilde iyi gelen eşek sütü sabunu cildi soğuktan ve güneşin zararlı etkilerinden korur. Kışın cildi nemlendirdiği için cildin daha güzel görünmesini sağlar.