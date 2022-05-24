ESBİM, umut olmaya devam ediyor - Haberler

ESBİM, umut olmaya devam ediyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işveren ve iş arayanları buluşturarak 400 vatandaşa daha istihdam sağladı.

Türkiye'nin kanayan yarası işsizliğe çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 400 kişi işe yerleştirildi.

"Esenyurtlu vatandaşlarımıza iş bulma gayreti içerisindeyiz."

Günde en az on iki mülakat gerçekleştirdiklerini ifade eden Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, "Bizler ESBİM olarak günde en az on iki tane mülakat gerçekleştiriyoruz. Amacımız, işverenle iş arayanı buluşturmak. İş arayanları, öncü firmalarla bir araya getiriyoruz, şartları kendileri konuşuyor. Son üç yılda kırk binin üzerinde bir istihdam sağladık. Ülkenin kanayan yarasına, işsizliğe çözüm üretmek adına yerelde, Başkanımızın da destekleriyle Esenyurtlu vatandaşlarımıza iş bulma gayreti içerisindeyiz. Kırk kişilik bir ekiple, veri tabanımıza bağlı yaklaşık 2 bin 500 oranında firma var. Bu sayede vatandaşımızı sanayi ile buluşturuyoruz" dedi.

"Bu şartlarda iş bulduğum için mutluyum"

Aylardır iş aradığını söyleyen Emrah Bilmez, "Aylardır iş arıyorum. Böyle bir platformun insanlara faydasının olması çok güzel. Çoğu insan nerede iş bulacağını bilmediğinden dolayı ESBİM'in olması iyi oluyor. Bu şartlarda iş bulduğum için mutluyum" derken, ESBİM ile iş bulan Müslüm Açıkgöz ise Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederek şöyle konuştu: "Esenyurt Belediyesi'ne, yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlara iş imkanının verilmesi çok güzel. Burayı bilmeyen, bulamayan insanlar var. Onlara da umut olur. İnternet aracılığıyla ESBİM'i buldum. Tavsiye edenler de oldu. İş sahibi olduğum için mutluyum."

İhlas Haber Ajansı / Genel