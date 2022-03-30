ESBİM'de istihdam sayısı 37 bini geçti

İSTANBUL Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından aktif hale getirilen ESBİM'in, istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı 37 bin 725'e ulaştı.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü firmaları için işe alım mülakatlarına devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un göreve başladıktan sonra aktif hale getirdiği ESBİM 2019 yılında 7 bin 122 kişiyi, 2020 yılında 11 bin 192 kişiyi, 2021 yılında 13 bin 512 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 5 bin 899 kişi işe yerleştirildi. Üç yılda 37 bin 725 kişinin işe yerleştirilmesini sağlayan ESBİM, kadın istihdamında öncü olmaya devam ediyor. Mülakatlar sonucunda 10 bin 872 kadın çeşitli iş kollarında istihdam edildi.

"Bunun üstesinden el birliğiyle geleceğiz"

"Beraberce el ele verdiğimizde, birbirimize destek olduğumuzda bütün sorunların üstesinden geleceğiz" diyen Başkan Bozkurt, ilçedeki işsizlik sorunuyla mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Başkan Bozkurt: "İşsizlik önemli bir sorun. Bu işsizlik bizim düşmanımız. Bunun üstesinden el birliğiyle geleceğiz. ESBİM ile işsizliği yeneceğiz. İstihdamın artması için elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.