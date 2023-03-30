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Eşber Atila kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Eşber Atila'nın hayatı ve biyografisi!

Eşber Atila kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Eşber Atila'nın hayatı ve biyografisi!

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Memleket Partisi kurucu üyesi Eşber Atila istifa etti. Bunun ardından vatandaşlar, Eşber Atila kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eşber Atila'nın hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Eşber Atila geliyor. Peki, Eşber Atila kimdir, aslen nereli, mesleği ne, istifa mı etti, hangi partili, evli mi, doğum tarihi kaç? Eşber Atila hakkında detaylar sizlerle...

EŞBER ATİLA KİMDİR?

1982 Yılında Elazığ'da doğmuştur. Ankara'da eğitim ve iş yaşamına devam etmiştir. İş İnsanı ve siyasetçidir. SHP YDK üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı, CHP İDK Üyeliği ve Delegelik görevlerinde bulunmuştur. Memleket Partisi'nin Parti Meclisi Üyesi Eşber Atila, 30 Mart 2023 Perşembe günü partisinden istifa etti.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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