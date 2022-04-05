Esat'la Gülben neden küstü? Masumlar Apartmanı Esat Gülben ayrıldı mı?

Esat'la Gülben neden küstü sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

ESAT'LA GÜLBEN NEDEN KÜSTÜ?

Esat'la Gülben'in küsme nedeni henüz belli olmasa da, Gülben'in hamileyken bebeğinin sağlığına dikkat etmemesinin nedeni olarak tahmin ediliyor.

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Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

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