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Esaret, bir kişinin veya bir topluluğun özgürlüğünün kısıtlandığı durumu ifade ederken kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelimeyi kullanmakta olan kişiler tarafından Esaret zıt anlamlısı nedir? Sorusu da merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde Esaret kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir? Sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Esaret zıt anlamlısı nedir? Esaret kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir?

ESARET ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türkçede Esaret kelimesinin zıt anlamlısı olarak "Özgürlük, Bağımsızlık, Serbestlik, Hürriyet, İstiklal" kelimeleri kullanılır. Bu kelimeler Esaret kelimesinin zıt anlamlısı olarak kabul edilir. Türkçede herhangi bir kelimenin birden fazla zıt anlamlısı bulunabilir. Türkçe bu yönden oldukça zengin bir dildir. Türkçenizi geliştirmek için zaman zaman kelimelerin zıt anlamlarına göz atmak, size büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

ESARET NE DEMEK?

"Esaret" kelimesi, bir kişinin veya bir topluluğun özgürlüğünün kısıtlandığı, başkasının denetimi veya kontrolü altında olma durumunu ifade eder.

ESARET KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Özgürlük, her bireyin temel hakkıdır.

Ülke bağımsızlık kazandıktan sonra insanların yaşam kalitesi arttı.

Serbestlik, sanatçıların kendini ifade etmesi için önemlidir.

Hürriyet, düşünce özgürlüğünün en temel unsurlarından biridir.

İstiklal mücadelesi, milletin bağımsızlık aşkını ortaya koydu.