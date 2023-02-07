Kanal 7'nin sevilen dizisi Esaret bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Esaret dizisi var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Esaret yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Esaret neden yok? merak etti. Peki, Esaret dizisi bitti mi, final mi? Esaret dizisi ara mı verdi? Esaret dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Kanal 7'nin hafta içi her gün yayınlanan dizilerinden birisi de Esaret dizisidir. Bugün dizi ekranlara gelmedi. Peki, Esaret yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Bu akşam Esaret dizisi yeni bölümü yok mu, ara mı verdi, haftaya mı? Esaret neden yok?

ESARET BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 7 Şubat 2023 Kanal 7 yayın akışında Esaret dizisi yer almadı. Dizi bugün yayınlanmayacak. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. Kanal 7'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

ESARET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

ESARET KONUSU NEDİR?

İntikam ve aşkın düellosu, Kanal 7'nin yeni dizisi Esaret ile izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini; ünlü oyuncu Cenk Torun ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Mahassine Merabet'in paylaştığı Esaret, Kanal 7 izleyicilerini ekrana kilitliyor.

Bir yanda kibri ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan Orhun, diğer yanda günahsız olduğu halde kendine biçilen rolü üstlenmeye hazır Hira… Demirhanlı ailesinin veliahtı Orhun ve ömrü boyunca kölelik altında yaşayan Hira'nın intikamla yoğurulan aşkı, Kanal 7'nin büyük ilgi gören dizisi Esaret ile hafta içi her gün ekranlardaki yerini alıyor.

Esaret; farklı hikayesi ile dikkat çekiyor. Demirhanlı Konağı acı bir haberle sarsılır. Ailenin lideri, kudretli Orhun Demirhanlı'nın ikiz kız kardeşi, görev için gittiği Afrika'da korkunç bir cinayete kurban gider. Kız kardeşini almak için gittiği Afrika'da acı gerçekle yüzleşen Orhun, kardeşinin katillerini cezalandırmayı kafasına koyar. Yüreğindeki intikam ateşiyle hayatına devam etmeye çalışan Orhun, Afrika'dan dönerken içinde kor bir ateş, yanında ise köle bir kız olan Hira vardır. Bundan sonra ne dünya eskisi gibi olacaktır ne de Orhun Demirhanlı…

Kader, çöl rüzgârlarını İstanbul'a kadar sürüklerken; bir mağrur ile bir mağdur aynı yoldadır artık. Ve 'esaret' başlamıştır bir kere.

Kardeşinin intikamını almak isteyen Orhun ve vicdanının esiri olan Hira'nın öyküsü Esaret ile hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7'de…