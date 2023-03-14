Esaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu aratılıyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Esaret'in yeni bölüm fragmanı seyircilerin merak konusu haline geldi. Esaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esaret 67. bölüm fragmanı izle! Esaret yeni bölüm fragmanı HD izle!

ESARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 67. bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İntikam ve aşkın düellosu, Kanal 7'nin yeni dizisi Esaret ile izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini; ünlü oyuncu Cenk Torun ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Mahassine Merabet'in paylaştığı Esaret, Kanal 7 izleyicilerini ekrana kilitliyor. Esaret; farklı hikayesi ile dikkat çekiyor. Demirhanlı Konağı acı bir haberle sarsılır. Ailenin lideri, kudretli Orhun Demirhanlı'nın ikiz kız kardeşi, görev için gittiği Afrika'da korkunç bir cinayete kurban gider. Kız kardeşini almak için gittiği Afrika'da acı gerçekle yüzleşen Orhun, kardeşinin katillerini cezalandırmayı kafasına koyar. Yüreğindeki intikam ateşiyle hayatına devam etmeye çalışan Orhun, Afrika'dan dönerken içinde kor bir ateş, yanında ise köle bir kız olan Hira vardır. Bundan sonra ne dünya eskisi gibi olacaktır ne de Orhun Demirhanlı…

Kader, çöl rüzgârlarını İstanbul'a kadar sürüklerken; bir mağrur ile bir mağdur aynı yoldadır artık. Ve 'esaret' başlamıştır bir kere. Kardeşinin intikamını almak isteyen Orhun ve vicdanının esiri olan Hira'nın öyküsü Esaret ile hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7'de…

ESARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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