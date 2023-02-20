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Esaret bugün var mı, yok mu? Esaret yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Esaret bugün var mı, yok mu? Esaret yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İzleyiciler ise arama motorlarında Esaret bugün var mı, yok mu? Esaret yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde...

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Esaret'in bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından televizyon kanallarında diziler ve programlar yayınlanmadı. Seyirciler ise Esaret bugün var mı, yok mu? Esaret yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırıyor.

ESARET BUGÜN VAR MI, YOK MU?

20 Şubat günü Kanal 7 yayın akışında Esaret dizisi yer alıyor fakat yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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