Esaret 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esaret dizisi yeni bölümde neler olacak? Esaret dizisi son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Esaret bugün 55. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Esaret 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esaret 55. bölümde neler oldu? Esaret yeni bölümde neler olacak?

Esaret yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Esaret dizisi yeni bölümde neler olacak? Esaret dizisi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esaret 56. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

ESARET 56. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 55. bölümünden sonra 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı Esaret'in resmi kanalından veya Kanal 7 üzerinden izleyebilirsiniz.

ESARET KONUSU NE?

İntikam ve aşkın düellosu, Kanal 7'nin yeni dizisi Esaret ile izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini; ünlü oyuncu Cenk Torun ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Mahassine Merabet'in paylaştığı Esaret, Kanal 7 izleyicilerini ekrana kilitliyor.

Bir yanda kibri ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan Orhun, diğer yanda günahsız olduğu halde kendine biçilen rolü üstlenmeye hazır Hira… Demirhanlı ailesinin veliahtı Orhun ve ömrü boyunca kölelik altında yaşayan Hira'nın intikamla yoğurulan aşkı, Kanal 7'nin büyük ilgi gören dizisi Esaret ile hafta içi her gün ekranlardaki yerini alıyor.

Esaret; farklı hikayesi ile dikkat çekiyor. Demirhanlı Konağı acı bir haberle sarsılır. Ailenin lideri, kudretli Orhun Demirhanlı'nın ikiz kız kardeşi, görev için gittiği Afrika'da korkunç bir cinayete kurban gider. Kız kardeşini almak için gittiği Afrika'da acı gerçekle yüzleşen Orhun, kardeşinin katillerini cezalandırmayı kafasına koyar. Yüreğindeki intikam ateşiyle hayatına devam etmeye çalışan Orhun, Afrika'dan dönerken içinde kor bir ateş, yanında ise köle bir kız olan Hira vardır. Bundan sonra ne dünya eskisi gibi olacaktır ne de Orhun Demirhanlı…

Kader, çöl rüzgârlarını İstanbul'a kadar sürüklerken; bir mağrur ile bir mağdur aynı yoldadır artık. Ve 'esaret' başlamıştır bir kere.

Kardeşinin intikamını almak isteyen Orhun ve vicdanının esiri olan Hira'nın öyküsü Esaret ile hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7'de…

ESARET OYUNCULARI KİMLER?

Mahassine Merabet

Cenk Torun

Ali Yağız Durmuş

Hilal Anay

Melahat Abbasova

Mustafa Şimşek

Zeki Ocak

Esra Demirci

Pervin Mert

Yağmur Çelik

Yaren Yıldırım

Kerem Tanık

Ceren Su Gülnaz Özçelik

Bülent Ergün

Başak Durmaz

Öncil Aktarıcı

Gözde Erdem

Sinem Karaçoban