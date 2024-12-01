Esad kaçtı mı, Esad nerede?

Suriye'de Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar kısa sürede Halep ve İdlib gibi iki büyük kenti rejim ordusundan alırken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın son durumu netlik kazandı. Muhaliflerin ilerleyişini bir türlü durduramayan Esad'ın apar topar Rusya'ya kaçtığı iddia edildi. Esad kaçtı mı, Esad nerede?

ESAD KAÇTI MI?

Muhaliflerin ilerleyişini durduramayan Beşar Esad'ın gittiği ülke de netlik kazandı. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden gazetecilerin aktardığına göre, Esad, apar topar Rusya'ya gittiği iddia edildi.

Öte yandan Suriye lideri Beşar Esad'ın yardım umuduyla apar topar Moskova'ya geldiği söylentilerine Kremlin Sarayı'ndan "Yorum yok" açıklaması gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'ya gelip gelmediği sorusunu yanıtsız bırakıyorum. Bu konuda yapacak bir açıklamam yok. Ancak Suriye'nin Halep şehri etrafında yaşanan son olayları Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılmış saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Beklentimiz Suriye güçlerinin bölgede kontrolü ele geçirmesi ve anayasal düzeni sağlamasıdır" diye konuşmuştu.

ESAD NEREDE?

Tüm bunlar yaşanırken, Beşar Esad'ın nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor.