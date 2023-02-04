Spor Toto 1. ligin iddialı takımlarından Erzurumspor ve Tuzlaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Erzurumspor- Tuzlaspor maçı heyecanla bekleniyor. Erzurumspor-Tuzlaspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Erzurumspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Erzurumspor Tuzlaspor maçı saat kaçta? İşte detaylar…

Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor ile Tuzlaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Erzurumspor - Tuzlaspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Erzurumspor Tuzlaspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Erzurumspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Erzurumspor Tuzlaspor maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde.

ERZURUMSPOR-TUZLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Erzurumspor ve Tuzlaspor maçı Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ERZURUMSPOR TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ve Tuzlaspor arasında gerçekleşecek Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERZURUMSPOR-TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Erzurumspor-Tuzlaspor maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek.