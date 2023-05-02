Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Erzurumspor ve Sakaryaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Erzurumspor ile Sakaryaspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor-Sakaryaspor hangi kanalda? Erzurumspor-Sakaryaspor ne zaman? İşte detaylar…

Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor ile Sakaryaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Erzurumspor ile Sakaryaspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor-Sakaryaspor hangi kanalda? Erzurumspor-Sakaryaspor ne zaman? Detaylar haberimizde...

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor ve Sakaryaspor maçı 2 Mayıs Salı günü saat 17.00'da gerçekleşecek

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ile Sakaryaspor maçı Beinsports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.