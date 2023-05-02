Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı şifresiz mi?
Gündem Haberleri
Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Erzurumspor - Sakaryaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman?
Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Erzurumspor - Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Erzurumspor - Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hakemi kim? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Erzurumspor ile Sakaryaspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Erzurumspor-Sakaryaspor Maçı, 02 Mayıs Salı günü oynanacak.
Erzurumspor-Sakaryaspor Maçı, saat 17:00 başlayacak.
Erzurumspor ve Sakaryaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.