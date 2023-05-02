Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Erzurumspor - Sakaryaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Erzurumspor - Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Erzurumspor - Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hakemi kim? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

02-05-2023 ERZURUMSPOR VS SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Erzurumspor ile Sakaryaspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Erzurumspor-Sakaryaspor Maçı, 02 Mayıs Salı günü oynanacak.

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Sakaryaspor Maçı, saat 17:00 başlayacak.

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Erzurumspor ve Sakaryaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.