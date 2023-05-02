Erzurumspor – Sakaryaspor MAÇ SONUCU! Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor –Sakaryaspor maç sonucu ne?

Spor Toto 1. liginin iddialı takımlarından Erzurumspor ve Sakaryaspor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Erzurumspor ile Sakaryaspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Erzurumspor Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor –Sakaryaspor maç sonucu ne? İşte detaylar...