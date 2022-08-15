Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman hangi kanalda? Erzurumspor - Pendikspor maçı şifresiz mi? Erzurumspor - Pendikspor maçı hakemi kim?

1. Lig'in 1. haftasında Erzurumspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Erzurumspor - Pendikspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.