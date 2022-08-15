Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman hangi kanalda? Erzurumspor - Pendikspor maçı şifresiz mi? Erzurumspor - Pendikspor maçı hakemi kim?
1. Lig'in 1. haftasında Erzurumspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Erzurumspor - Pendikspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Erzurumspor ve Pendikspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Erzurumspor - Pendikspor maçı şifresiz mi? Erzurumspor - Pendikspor maçı hakemi kim? Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Erzurumspor - Pendikspor, 1. Lig maçı, 15-08-2022 Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.
Erzurumspor - Pendikspor 1. Lig maçı BeinSport kanalından yayınlanacak.
Erzurumspor - Pendikspor maçını izlemek için BeinSport kullanıcısı olmalısınız veya TRT Spor'dan da karşılaşmayı izleyebilirsiniz.