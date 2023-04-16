Erzurumspor - Manisa FK maçı ne zaman saat kaçta? Erzurumspor - Manisa FK CANLI izleme linki var mı?

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ERZURUMSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

16 Nisan Pazar günü oynanacak olan Erzurumspor - Manisa FK karşılaşması saat 16:00'da Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - MANİSA FK CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Erzurumspor - Manisa FK karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalları üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir.TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.