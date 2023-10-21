Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman?

21 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Erzurumspor- Keçiörengücü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Erzurumspor- Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Erzurumspor- Keçiörengücü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman?

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Erzurumspor- Keçiörengücü karşılaşması saat 13:30'da Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Avaz, Bein Sports Max 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor- Keçiörengücü karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Avaz, Bein Sports Max 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Avaz, Bein Sports Max 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.