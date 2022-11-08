Erzurumspor- Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor- Erokspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Erzurumspor- Erokspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Erzurumspor- Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Erzurumspor- Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor- Erokspor maçı hangi kanalda?