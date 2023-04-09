Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Erzurumspor - Ç.Rizespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Erzurumspor - Ç.Rizespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Erzurumspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Erzurumspor - Ç.Rizespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Erzurumspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Erzurumspor - Ç.Rizespor maçı hakemi kim? Erzurumspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Erzurumspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzurumspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-04-2023 ERZURUMSPOR VS Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Erzurumspor ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ERZURUMSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Erzurumspor-Ç.Rizespor Maçı, 09 Nisan Pazar günü oynanacak.

ERZURUMSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Ç.Rizespor Maçı, saat 20:30 başlayacak.

ERZURUMSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Erzurumspor ve Ç.Rizespor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.