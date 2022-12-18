Erzurumspor - Altınordu maçı ne zaman? Erzurumspor - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Altınordu şifreli mi?

18 Aralık Pazar günü oynanacak hazırlık karşılaşmalarından bir tanesi olan Erzurumspor - Altınordu maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Erzurumspor - Altınordu maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Erzurumspor - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Erzurumspor - Altınordu maçı ne zaman? Erzurumspor - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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ERZURUMSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Erzurumspor - Altınordu maçı 18 Aralık Pazar günü Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

ERZURUMSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

18 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Erzurumspor - Altınordu karşılaşması TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanallarından saat 13:30'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.