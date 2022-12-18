Erzurumspor - Altınordu maçı canlı izle! Erzurumspor - Altınordu maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Altınordu maçı canlı izleme linki!
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Heyecanla beklenen Erzurumspor - Altınordu maçı 18 Aralık Pazar günü Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.
18 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Erzurumspor - Altınordu karşılaşması TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanallarından saat 13:30'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.