Erzurumspor - Altay maçı ne zaman? Erzurumspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurumspor - Altay maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Altay maçı ne zaman?

16 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Erzurumspor- Altay maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Erzurumspor- Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Erzurumspor- Altay CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Erzurumspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Altay maçı ne zaman?

ERZURUMSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

16 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Erzurumspor- Altay karşılaşması saat 16:00'da Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor- Altay karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports Max 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.