Erzurumspor - Altay maçı canlı izle! Erzurumspor - Altay maçı canlı izleme link var mı?

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ERZURUMSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Erzurumspor- Altay karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports Max 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Erzurumspor- Altay karşılaşması saat 16:00'da Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.