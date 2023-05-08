Son günlerde gündemde yer alan Erzurum Valisi'nin kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Erzurum Valisi kim? Erzurum Valisi hangi partiden? soruları yer aldı. Peki, Erzurum Valisi kim? Erzurum Valisi hangi partiden? Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, hangi partiden?

Erzurum'da İmamoğlu ve mitingindeki vatandaşlara yapılan saldırının en net görüntüleri

Sinan Oğan'dan Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili açıklama: Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar

Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, hangi partiden? sorusu gündemde yerini aldı. Son zamanlarda sıklıkla aratılan sorular arasında yer alan Erzurum Valisi kim? Erzurum Valisi hangi partiden? Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, hangi partiden? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde.

ERZURUM VALİSİ KİM?



Erzurum Valisi Okay Memiş'tir.

ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ KİMDİR?

Okay MEMİŞ, 1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi / Aksaray, Genç / Bingöl, Orta / Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır